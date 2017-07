Marvel Vs Warner Bros di Hari Puncak San Diego Comic Con

SHARES

jpnn.com - Keseruan San Diego Comic-Con 2017 terus berlanjut. Pada hari kedua, Sabtu (22/7) atau Jumat (21/7) waktu setempat, giliran serial-serial TV laris yang muncul.

Panel Game of Thrones, The Walking Dead, dan The Big Bang Theory menjadi yang paling diburu. Semua seru dan punya kejutan.

Misalnya, The Walking Dead yang merilis trailer pertama season 8. Ada juga Kaley Cuoco yang mengajak penonton menyanyikan Soft Kitty dalam versi alternatif.

Puncak Comic-Con 2017 digelar hari ini, Minggu (23/7) atau Sabtu (22/7) waktu setempat. Ada beberapa line-up panel yang tak boleh dilewatkan.

Pertama dari sisi Hall B. Diawali dengan Warner Bros. yang sepertinya akan memberi bocoran tentang Justice League dan Aquaman.

Selain itu, Warner Bros. menampilkan first look film Blade Runner 2049 yang dibintangi Ryan Gosling dan Harrison Ford. Kabarnya, tanggal rilis Wonder Woman 2 juga akan diumumkan. Beberapa selebriti yang bakal datang, antara lain, Harrison Ford, Ryan Gosling, Gal Gadot, dan Ben Affleck.

Kemudian, pada pukul 17.30 waktu setempat, terdapat panel Marvel Studios. Marvel memang tak mengumumkan siapa saja yang akan hadir, tapi sepertinya bakal seru. Sebab, Marvel Cinematic Universe punya proyek film superbesar, Avengers: Infinity War yang tayang pada 4 Mei 2018.

Lewat panel itu, Marvel juga akan banyak membagikan informasi tambahan tentang Thor: Ragnarok dan Black Panther. Comic-Con yang merupakan ajang tahunan pop culture tersebut berlangsung empat hari, berakhir pada Minggu waktu setempat atau besok WIB. Namun, panel utama biasanya diletakkan pada akhir pekan seperti yang terjadi tahun ini. (adn/c16/ayi)