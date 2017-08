Masalah Perut, Alexis Sanchez Absen Bela Arsenal di Pekan Pertama Premier League

SHARES

jpnn.com, LONDON - Arsitek tim Arsenal, Arsene Wenger mengonfirmasi bakal absennya Alexis Sanchez di pekan pertama Premier League.

Musim ini, Tim Meriam London akan melakoni laga pembuka dengan menjamu Leicester City di Emirates Stadium, Sabtu (12/8) dini hari WIB.

"Sanchez tidak akan tersedia. Dia memiliki masalah di perut yang dia dapat saat latihan Minggu kemarin," ujar Wenger seperti dikutip dari Sports Mole.

Sanchez yang masih belum terlepas dari isu kepindahan dari Arsenal, baru bergabung usai mendapatkan libur tambahan lantaran membela Chile di Piala Konfederasi.

Saat kembali ke Arsenal, pemain berusia 28 tahun itu juga tidak langsung mengikuti latihan karena sakit. Spekulasinya, sikap Sanchez masih terkait dengan keinginannya untuk pindah atau naik gaji.

Namun berkali-kali Wenger sudah menegaskan bahwa si pemain akan bertahan di Arsenal. "Soal masalah di perutnya itu, kami belum memastikan apakah satu atau dua minggu (penyembuhan)," ujar Wenger. (adk/jpnn)

Jadwal pekan pertama Premier League

Sabtu (12/8)

Arsenal vs Leicester City

Watford vs Liverpool

Chelsea vs Burnley

Crystal Palace vs Huddersfield Town

Everton vs Stoke City

Southampton vs Swansea City

West Bromwich Albion vs AFC Bournemouth

Brighton & Hove Albion vs Manchester City