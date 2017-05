Masih Sempurna di Playoffs, Warriors Lolos ke Final Wilayah Barat

Point guard Warriors, Stephen Curry (depan) tampil cemerlang saat mengantar timnya menang atas Utah Jazz. Foto: AFP

jpnn.com, UTAH - Finalis NBA musim lalu, Golden State Warriors akhirnya lolos ke final Wilayah Barat setelah memastikan kemenangan ke-4 atas Utah Jazz, Selasa (9/5).

Bermain di markas Jazz, Vivint Smart Home Arena, Warriors menang 121-95. Warriors menyingkirkan Jazz di semifinal Wilayah Barat dengan skor 4-0 (format best of seven).

Ini untuk pertama kalinya Warriors sempurna di babak playoffs. Sebelum menang atas Jazz, Warriors juga menang atas Portland Trail Blazers di babak pertama dengan 4-0.

"Saya menyampaikan kepada seluruh pemain bahwa kami tidak boleh merasa nyaman. Kami mewujudkannya dan merebut game ini," ujar acting head coach Warriors, Mike Brown seperti dikutip dari ESPN.

Point guard Stephen Curry mencetak angkat tertinggi buat Warriors dengan 30 points, lima rebounds dan tujuh assists.

Di final Wilayah Barat, Warriors masih menunggu pemenang antara San Antonio Spurs melawan Houston Rockets. Untuk sementara kedua tim berbagi angka 2-2. (adk/jpnn)

Semifinal NBA Playoffs Wilayah

Timur

Boston Celtics vs Washington Wizards (skor sementara 2-2)

Cleveland Cavaliers vs Toronto Raptors (4-0, Cavs ke final)