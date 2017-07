Matik Premium Kuasai 30 Persen Pasar Otomotif

Ilustrasi Yamaha. Foto: Yamaha

jpnn.com, SURABAYA - Tiga produk terbaru Yamaha, yakni All New X-Ride 125, XMAX, dan All New Vixion mendapatkan respons yang cukup baik dari konsumen.

Karena itu, Yamaha bertekad menggeber penjualan lewat tiga produk itu.

Tiga varian produk itu diharapkan mampu mendorong penjualan Yamaha di Jawa Timur.

Chief TERR IV & VIII PT YIMM Jaya Utama menyatakan, beberapa produk terbaru Yamaha seperti All New X-Ride 125 melaju di pasar otomotif tanpa tandingan.

’’Modelnya tetap macho, tapi lebih soft. Jika generasi X-Ride sebelumnya hanya menarget konsumen cowok, varian ini juga diharapkan bisa menggaet konsumen perempuan sehingga segmentasi pasarnya meluas,’’ tuturnya saat peluncuran All New X-Ride 125, XMAX, dan All New Vixion, Jumat (21/7).

Dia menuturkan, All New X-Ride 125 cukup memberikan penyegaran bagi model matik di Indonesia.

’’Dulu memang penjualannya tidak bisa besar karena desain anti-mainstream. Tetapi, seiring dengan berjalannya waktu, kini anak muda justru suka karena modelnya anti-mainstream. Model retro yang dulu anti-mainstream sudah mulai marak,’’ jelasnya.

Di Jatim, Yamaha menargetkan penjualan motor dengan mesin Blue Core 125 cc itu mencapai 1.500–2.000 unit per bulan.