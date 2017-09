Mau Dengar Taylor Swift Ngerap Soal Mantan di Lagu Terbaru? Klik

jpnn.com - Taylor Swift ngebut. Ngebut banget. Belum juga kita puas mendengarkan single terbarunya, Look What You Made Me Do, mantan penyanyi country itu sudah merilis single baru lagi! Judulnya, Ready For It.

Sejak tadi malam lagu tersebut bisa didengarkan di iTunes, YouTube, Spotify, dan Apple Music. Dan, baru beberapa menit dirilis, tagar #ReadyForIt sudah menjadi salah satu trending topic worldwide di Twitter.

Kalau Look What You Made Me Do (LWYMMD) terdengar seperti sisi lain Taylor yang edgy dan gelap, Ready For It terasa lebih manis.

Dari sini kita bisa menikmati Taylor ngerap, sesuatu yang jarang dia lakukan beberapa tahun terakhir (biasanya Taylor hanya ngerap saat offair).

Data lagu di iTunes terlihat bahwa lagu tersebut ditulis dan dikomposeri sendiri oleh Taylor.

Liriknya seolah menceritakan seorang pria yang pernah dicintainya. ’’Knew he was a killer/First time that I saw him/Wonder how many girls he had loved and left haunted/But if he's a ghost then I can be a phantom/Holding him for ransom.’’

Begitu cuplikan lirik lagu tersebut. Itu seolah membuktikan bahwa the old Taylor Swift tidak benar-benar mati seperti yang dikatakannya dalam klip video LWYMMD.

;;Oh my Good, aku terkejut, #readyforit terdengar seperti (album) Red bertemu 1989, bertemu Look What You Made Me Do. Kedengaran ajaib,’’ cuit YouTuber Raphael Gomes di Twitter.

Sumber : Jawa Pos