Mau Dinikahi Pria Beristri, Bunga Zainal Dicap Mata Duitan

SHARES

jpnn.com, JAKARTA - Ulah haters memang tak pernah ada habisnya.

Meski Bunga Zainal sudah mengakui pernikahannya dengan Sukhdev Singh, produser Screenplay Production, tetap saja ada komentar nyinyir.

Pernikahan beda usia yang terpaut jauh itu mengundang tudingan miring dari para netizen.

Seperti pada foto yang diunggah akun gosip @lambenyinyir. Di foto itu, Bunga tampak mengunggah wajah sang suami. Dia juga menuliskan kata-kata indah sebagai keterangan foto.

"Good man, good husband, the best father in the world," tulisnya.

Foto itu pun sontak menuai komentar nyinyir dari netizen. “Gak takut kena labrak bini pertama nih pere,” tulis @zussannbo.

“Bunga Zainal ternyata suka dengan om om berduit. Yah iya lah sapose yang gak suka duit,” lanjut @lafiyya.

“Tua asal duit banyak ye.. kasian,” kata @houseof_nonrika.