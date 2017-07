Mau Ketemu dan Ngopi Bareng Ayu Ting Ting? Nih Caranya...

SHARES

jpnn.com, JAKARTA - Pedangdut Ayu Ting Ting memperkenalkan aplikasi pribadi miliknya untuk para pengguna ponsel Android dan iOS. Aplikasi itu dihadirkan untuk mengabarkan aktivitas keseharian janda satu anak itu pada penggemarnya.

Informasi itu didapat dari akun Instagram Ayu. Pada keterangan foto yang diunggahnya, pelantun lagu Alamat Palsu mengumumkan bahwa aplikasi resmi Ayu Ting Ting sudah bisa di-download.

“Mau lebih dekat dengan aku!! Saatnya kamu download aplikasi terbaru dari aku!! Ayu Ting Ting official App, available on Google Play dan App Store,” tulis Ayu mempromosikan aplikasi miliknya.

Pada postingan foto berikutnya, Ayu memberikan kuis untuk penggemarnya yang sudah men-download aplikasi tersebut. Dalam kuis itu, dia mengajak bertemu dan ngopi bareng bagi pemenangnya.

“Waktunya quiz! Makasih untuk keseruan di app Ayu. Karena kamu udah disini Ayu mau kasih 7 dari kalian kesempatan untuk ketemu dan ngopi bareng Ayu. Kamu cuma perlu kasih tau Ayu sejak kapan dan kenapa kamu follow Ayu? Setiap minggu akan Ayu pilih 1 dari urutan 10 besar dan akan ada 7 fans yang berkesempatan untuk Ketemu dan Ngopi Bareng Ayu.” (mg7/jpnn)