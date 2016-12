Mau Liburan Akhir Tahun di Bali? Jangan Lupa ke Sini ya

Bali Strawberry Farm and Restaurant. Foto: rentdomnabali

JPNN.com - Bali memang selalu menawarkan berbagai hal baru yang membuat para wisatawan betah untuk berlama-lama berada di sana.

Pesona wisata yang memesona dengan aneka macam kuliner khas membuat Bali semakin digandrungi. Tidak sedikit wisatawan yang selalu ingin datang kembali ke Pulau Dewata ini. Terlebih lagi liburan Natal dan tahun semakin dekat, pasti Bali akan penuh.

Salah satu tempat wisata kuliner favorit yang banyak diminati para wisatawan beberapa waktu terakhir ini adalah Bali Strawberry Farm and Restaurant. Di sini Anda bisa menikmati asrinya agrowisata stroberi, mencicipi aneka olahan stroberi serta menikmati suasana Bedugul yang sejuk dan asri dengan hutan lindungnya yang menghijau.

Di Bali Strawberry Farm and Restaurant, Anda bisa menikmati sensasi memetik buah stroberi secara langsung. Keceriaan ketika memetik buah stroberi bersama keluarga atau kawan merupakan kebahagiaan tersendiri yang akan membuat liburan Anda semakin berkesan.

Strawberry Farm and Restaurant terletak di wilayah Bedugul yang terkenal dengan suhunya yang sejuk cenderung dingin, bahkan mencapai 18 derajat Celsius. Suasana yang sejuk ini memudahkan Anda menikmati wisata petik buah stroberi kapan saja, baik pagi, siang, maupun sore karena Anda tidak akan kepanasan.

Luas perkebunan stroberi di Strawberry Farm and Restaurant mencapai sekitar 5.000 meter persegi. Suatu area yang cukup luas untuk berkeliling dan melakukan wisata petik buah. Anda akan dibekali keranjang untuk memetik buah stroberi yang ada di area ini. Harga per setengah kilogramnya hanya Rp25.000,00, sedangkan harga per kilonya hanya Rp40.000,00. Cukup terjangkau bukan?

Di tempat wisata ini, Anda juga bisa menikmati aneka macam kuliner khas kebun stroberi yang begitu menggoda untuk dicicipi. Salah satu menu andalan Strawberry Farm and Restaurant adalah nasi goreng stroberi. Rasa stroberi yang manis dan sedikit asam, berpadu dengan aneka macam rempah khas Bali yang gurih, membuat sajian yang satu ini memiliki cita rasa yang khas dan tidak ditemukan di tempat lain.

Selain nasi goreng, menu kuliner favorit lainnya di Strawberry Farm and Restaurant adalah kue stroberi, milkshake strawberry, dan es krim stroberi. Bagi Anda penggemar stroberi, sajian menu yang ada di sini tentu akan memanjakan lidah Anda.