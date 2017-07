Mau Liburan Menyehatkan? Yuk, ke Spa Nusantara Festival 2017

SHARES

jpnn.com, BATAM - Jika Anda termasuk orang yang senang dengan liburan bertema spa dan perawatan tubuh, datanglah ke Indonesia. Layanan spa nya disebut-sebut yang terbaik di dunia. Silakan langkahkan kaki ke Mega Mall Batam Center, 16 Juli 2017. Ada Spa Nusantara Festival 2017 yang bisa dinikmati di sana.

Wisata spa di Indonesia tidak bisa dianggap remeh. Tengok saja pengakuan dunia pada 2009 dan 2012 silam. Saat itu, International Wellness Awards memberikan gelar The Best Spa Destination in The World kepada Indonesia.

Majalah Senses di Eropa juga pernah menobatkan Bali sebagai The Best Spa Destination in The World pada 2009. Hasil ini diperoleh dari hasil voting 60.000 pembaca majalah tersebut.

Di 2015 ceritanya lain lagi. Pada World Luxury Spa Awards 2015 di Harbour Grand Hong Kong, Indonesia berhasil meraih 11 penghargaan terbaik dunia. Dari destinasi spa terbaik se-Asia hingga destinasi spa mewah terbaik sedunia, semuanya diborong Indonesia.

“Mengapa Indonesia? Sebab Indonesia dinilai mampu mempertahankan warisan budaya leluhur dikombinasikan dengan hasil riset terbaru," kata Esthy Reko Astuty, Deputi Bidang Pengenbangan Pemasaran Pariwisata Nusantara Kemenpar yang didampingi Kepala Bidang Promosi Wisata Budaya, Wawan Gunawan, Kamis (13/7).

Itu sebabnya, Kemenpar coba meng-create Spa Nusantara Festival 2017. Skala evennya sudah internasional.

"Festival ini merupakan sebuah kegiatan yang mempunyai misi mengembangkan, melestarikan dan memperkenalkan Spa Indonesia yang menggunakan rempah – rempah khas dari Indonesia yang dikenal juga sebagai ETNO WELLNESS SPA INDONESIA kepada masyarakat luas, dan juga para wisatawan," kata Esthy.

Kemasan acaranya pun dibuat sangat variatif. Dari mulai Exhibition, Great Sales, Kompetisi Best Spa, Komletisi Spa Manager dan Kompetisi Spa Terapis, semua ada di sini.