Mau Nonton Pagelaran Wayang di Langit? Ke SIKF 2017 Aja

Menteri Pariwisata, Arief Yahya. Foto: Kemenpar for JPNN.com

SHARES

jpnn.com, BALI - Pagelaran wayang yang digelar semalam suntuk dengan dalang yang memainkan tokoh wayang di balik layar putih sudah biasa.

Namun, wayang pada layang-layang di langit dan bergerak terus hanya bisa disaksikan di Sanur International Kite Festival (SIKF) 2017. Event ini digelar di Pantai Mertasari Sanur, 3-8 Agustus 2017.

Menonton wayang pada layang-layang di langit memang tergolong aneh. Sangat out of the box.

Seni, aerodinamika, budaya, termasuk filosofi, sejarah dan imaji inovatif, disajikan di rangkaian kegiatan Sanur Village Festval (SVF) yang digelar di Pantai Mertasari Sanur, Bali.

Pementasan wayang di angkasa ini akan digelar Sabtu (5/8) malam pukul 18.30 Wita – 20.30 Wita dengan tema Bhinneka Tunggal Ika yang juga merupakan semboyan NKRI yang diambil dari kakawin Sutasoma karya Mpu Tantular.

Tema yang sarat filosofi ini diterjemahkan para kreator layang-layang dalam berbagai figur dari pewayangan.

Sedangkan pada sesi wayang Sutasoma akan disuguhkan figur-fugur dunia pewayangan seperti Bima, Kresna, Hanoman, Gatot Kaca, Dasamuka dan lainnya.

“Kali ini kami menyuguhkan sesi wayang di angkasa yang melibatkan pesinden dan dalang yang menggunakan berbagai bahasa, dilengkapi gamelan dan tata lampu yang spektakuler,” kata Kadek Dwi Armika, Ketua Panitia SIKF 2017