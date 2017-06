Media Mancanegara pun Ramai Memberitakan Kematian Jupe

SHARES

jpnn.com - Meninggalnya Julia Perez ternyata tak hanya menjadi sorotan publik di Indonesia. Bahkan media-media mancanegara pun memberitakan meninggalnya pesohor dengan nama asli Yulia Rahmawati itu.

Kabar meninggalnya Jupe -panggilan akrab Julia- juga sampai hingga Inggris. Ada laman Daily Mirror di Negeri Ratu Elizabeth yang memberitakan wafatnya penyanyi dan artis perang yang pernah masuk daftar 100 wanita terseksi di dunia itu.

“Indonesian star Julia Perez dead aged 36 after battle with cervical cancer,” tulis Mirror.

Mirror juga mengangkat sisi kontroversi Jupe. Terutama karena penampilannya yang sering vulgar hingga menyinggung kalangan ulama.

Sedangkan di Singapura ada Straits Times yang juga memberitakan meninggalnya Jupe. “Indonesian singer Julia Perez dies,” tulis laman media terkemuka di Singapura itu.

Di Malaysia ada The New Straits Times yang mengangkat kematian Jupe dan kanker yang menderanya. “Indonesian artiste Julia Perez dies at 36 after battle with cancer.”