Melania Pindah ke Gedung Putih, Kota New York yang Senang

Melania Trump. Foto: AFP

SHARES

jpnn.com, WASHINGTON - Donald Trump tak lagi sepi sendiri di Gedung Putih, Washington DC. Minggu (11/6) malam, Presiden Amerika Serikta itu sudah ditemani istri dan anak bungsunya. Ya, Melania dan Barron sudah bergabung dengan Donald di 1600 Pennsylvania Avenue.

Kedatangan Melania lebih cepat daripada rencana semula, yakni pada perayaan ulang tahun ke-71 Trump Rabu (14/6). "Ini resmi! @FLOTUS dan Barron telah pindah ke DC! Selamat datang di rumah,’’ cuit Stephanie Grisham, juru bicara Melania.

Melania merupakan satu-satunya First Lady of the United States (FLOTUS) di era modern yang tidak langsung pindah ke Gedung Putih begitu suaminya terpilih sebagai presiden. Dia lebih memilih tinggal di Trump Tower, New York, dengan alasan menunggu Barron menyelesaikan tahun pelajaran di sekolahnya. Tahun pelajaran baru nanti, Barron akan masuk ke St Andrew’s Episcopal School di Maryland.

Kepindahan Melania ke Gedung Putih disambut baik oleh penduduk serta pemerintah New York. Sebab, biaya pengamanan untuk dia saat masih berada di kota tersebut sangat besar dan membebani anggaran pemerintah kota. Per hari, pengamanan polisi untuk Melania dan Barron mencapai USD 1 juta atau setara dengan Rp 13,3 miliar.

Melania, tampaknya, juga senang sudah pindah ke Gedung Putih. Sesaat setelah tiba, dia langsung mengunggah foto pemandangan South Lawn dan Washington Monument dari jendela salah satu ruangan di Gedung Putih. ’’Menatap memori yang akan kami buat di rumah baru kami! #Movingday,’’ cuit mantan model berusia 45 tahun tersebut.

Looking forward to the memories we'll make in our new home! #Movingday pic.twitter.com/R5DtdV1Hnv — Melania Trump (@FLOTUS) June 12, 2017

Profesor sejarah di Ohio University Katherine Jellison berpendapat, kedatangan Melania dan Barron tidak akan membawa banyak perubahan. Kecuali pada pernikahan Trump dengan perempuan asal Slovenia itu. Sebab, sejak Trump dilantik, hubungan mereka renggang. Bermula saat Trump meninggalkan Melania begitu saja dan melenggang menemui Obama serta Michelle di Gedung Putih pada pagi hari sebelum inaugurasi.