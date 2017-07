Memangnya Kenapa Kalau Benar Bastian Pacaran sama Chelsea Islan....

SHARES

jpnn.com, JAKARTA - Aktor yang juga penyanyi Bastian Steel cuek setelah menjadi korban bully, lantaran mengunggah foto bersama Chelsea Islan. Bahkan aksi para warganet yang membuat hastag #AksiBelaIslan itu tak membuatnya tersinggung.

Mantan personel boyband CJR itu mengaku tak mau ambil pusing dengan tingkah laku netizen. “Kalau untuk yang di-bully, Babas (sapaan Bastian) beneran deh orangnya santai banget. Lu mau bully Babas kayak gimana juga santai banget,” kata Bastian Steel ditemui di Gandaria City, Jakarta Selatan, Selasa (4/7).

Media sosial bagi Bastian, wadah orang untuk berpendapat. Dan tak perlu menanggapinya dengan serius jika tak ingin sakit hati.

“Karena media sosial itu (tempatnya) orang bebas untuk berpendapat. Lu mau berpendapat jelek ya udah enggak usah dibaca. Tapi kalau berpendapat, terus kasih saran yang positif, sebagai public figur ya diambil. Cuma kalau ngomongnya yang bully-bully in, jelekin, kasar-in, it up to you, guys,” katanya.

Bastian pun tak habis fikir dengan bully-an yang diarahkan pada dirinya. “Dan kalau toh, aku pacaran (sama Chelsea) kenapa memangnya? Kenapa harus seramai ini, memangnya kalau Babas pacaran kenapa gitu?” ujarnya.

“Problemnya apa? Cuma Babas tegesin problemnya apa? Dan buat masalah umur, cinta tuh nggak mandang umur lagi. Gue buktiin nanti. Gue buktiiin,” lanjut Bastian. (mg7/jpnn)