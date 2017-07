Membedah Keistimewaan 5 Motor Terbaru Yamaha

SHARES

jpnn.com, JAKARTA - Lima motor sport terbaru dengan Livery Movistar Yamaha akhirnya diluncurkan.

Kelima motor itu adalah Yamaha R25, All New R15 VVA 155, All New V-ixion, AEROX 155 VVA, dan Yamaha MX King.

Executive Vice President PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) Dyonisius Beti mengatakan, desain Movistar Yamaha yang hadir di kelima motor itu semakin memperkuat image sport pada produk sepeda motor Yamaha yang dipasarkan ke Indonesia.

“Desain kami lakukan di Jepang sehingga kualitasnya tidak perlu diragukan lagi,'' terang Dyonisius.

Yamaha Indonesia memastikan tidak ada ubahan lain di luar Livery.

Dyonisius menambahkan, kelima Yamaha berdesain Movistar Yamaha Livery MotoGP ini sudah diproduksi dan dikirim ke diler-diler di Jakarta mulai Senin (10/7).

Dengan begitu, konsumen pun sudah bisa mulai memesan. Untuk dealer resmi Yamaha wilayah luar Jabodetabek kemungkinan akan sampai 1-2 minggu ke depan.

Dia menjelaskan, desain Movistar ini membawa The Spirit Of A Champion yang menjadikan penunggangnya bagian dari spirit juara Yamaha.