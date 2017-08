Membedah Video Musik Penuh Sindiran Taylor Swift

jpnn.com - Look what she’s done. Belum sepekan, single Look What You Made Me Do milik Taylor Swift sudah merampok perhatian siapa pun. Lagu itu memecahkan beberapa rekor. Klip Look What You Made Me Do menjadi video yang paling banyak ditonton di YouTube selama 24 jam.

Dalam sehari, video yang dirilis pada malam penghargaan MTV VMA Senin pagi WIB (28/8) itu sudah ditonton 39 juta kali. Jauh lebih banyak daripada video sebelumnya yang dipegang Adele.

Pada 2015, lagu Hello milik musisi Inggris itu disaksikan 27 juta kali. Look What You Made Me Do berada di peringkat keenam video trending di YouTube.

Selain memecahkan rekor, video yang disutradarai Joseph Kahn itu memperjelas aroma permusuhan di lagu terbaru Swift. Cuplikan tersebut menampilkan Swift yang baru –lebih dark dan fierce.

Di awal serta beberapa bagian lagu, musisi yang punya celebrity squad itu juga menjadi zombi. Ada sindiran kepada siapa saja di klip Look What You Made Me Do? (fam/c6/na)

Calvin Harris

Di awal video, ada adegan Swift jadi zombi yang bangkit dari kuburan. Di latar belakang, tampak nisan bertulis Nils Sjoberg. Itu nama samaran Swift saat ikut menulis lagu This Is What You Came For milik mantan pacarnya, Calvin Harris. Zombi Swift juga memakai gaun biru yang dipakai untuk video Out of the Woods. Video tersebut merupakan single terakhir dari album 1989. Swift versi gaun Met Gala 2014, yang mengenakan gaun rancangan Oscar De La Renta, juga ikut dikubur.

Sumber : Jawa Pos