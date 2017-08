Member JKT48 Juga Penggemar Studio Ghibli

SHARES

jpnn.com - Sejumlah member grup idola, JKT48 ternyata juga merupakan penggemar animasi dari Studio Ghibli. Hal tersebut disampaikan Nadila, Sisca, dan Aurel JKT48 saat menjadi pengisi acara opening The World of Ghibli Jakarta Exhibition, di Pacific Place Ballroom, 10 Agustus 2017.

"Kami senang ikut opening The World of Ghibli Jakarta Exhibition. Apalagi kami juga suka sama film-film Ghibli," kata Nadila JKT48.

Ketiga member JKT48 itu mengaku sudah menonton beberapa film dari Ghibli. Salah satu karakter yang jadi favorit mereka adalah Totoro.

"Kami udah nonton beberapa film. Lucu-lucu karakternya," jelas Sisca.

Selain segi film, nilai lebih karya dari Studio Ghibli menurut memberi JKT48 itu adalah soundtrack. Banyak lagu dalam film-film Ghibli itu yang mereka sukai.

Dalam opening The World of Ghibli Jakarta Exhibition siang ini, JKT48 membawakan dua lagu secara live. Yakni lagu Always With Me dan Kaze Ni Naru.

Sementara World of Ghibli Jakarta Exhibition akan berlangsung pada 10 Agustus hingga 17 September 2017. Acara ini menjadi pameran pertama Studio Ghibli di Asia Tenggara serta, menjadi pameran terbesar di dunia.

Di sana dihadirkan replika karakter favorit seperti Totoro, Robot Laputa, Howls Moving Castle, dan lainnya dengan ukuran seperti asli yang berada di Jepang. Serta ada juga pameran sketsa asli dan sejarah perjalanan Studio Ghibli. (ded/JPC)