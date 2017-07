Menanti Dumbledore Muda dan Duel Seru Melawan Grindelwald

SHARES

jpnn.com - Wands at the ready, Potterhead! Belum habis fans Harry Potter membahas Fantastic Beasts and Where to Find Them, sekuelnya sudah dibikin.

Pada Senin (3/7), Warner Bros. memulai syuting di Leavesden, London. Studio yang juga memproduksi delapan film Harry Potter itu mengungkap beberapa detail. Mulai garis besar plot, pemain-pemain baru, sampai tokoh lama yang kembali.

Empat sekawan di film pertama sudah pasti come back. Di antaranya, Eddy Redmayne (Newt Scamander), Katherine Waterston (Tina Goldstein), dan Alison Sudol (Queenie).

Folger juga bakal kembali meski karakternya, Jacob Kowalski, sudah dimantrai Obliviate agar ingatannya tentang dunia sihir terhapus.

Johnny Depp yang memerankan Grindelwald hanya muncul di satu scene kejutan di ending Fantastic Beasts. Karakternya mulai dieksplorasi di film kedua.

Yang ditunggu-tunggu tentu adalah penampilan Jude Law. Aktor Inggris tersebut akan memerankan Albus Dumbledore versi muda.

Dalam setting waktu film, Dumbledore belum menjabat kepala sekolah Hogwarts. Dia masih menjadi guru transfigurasi.

’’Grindelwald lolos secara dramatis dari penjara sihir dan telah mengumpulkan banyak sekali pengikut untuk mendukung misinya. Menjadikan ras penyihir nomor satu di atas kaum nonsihir,’’ jelas juru bicara Warner Bros. dalam pernyataan resmi yang dikutip Variety.