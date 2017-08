Menanti Kejutan Love Yourself

jpnn.com - ’’Tolong Army, ingat perkataanku. Cintai diriku, cintai dirimu.’’ Begitulah kalimat yang diucapkan leader BTS Rap Monster saat Billboard Music Awards Mei lalu.

Siapa sangka bahwa itu merupakan petunjuk yang mengarah pada proyek terbaru boyband Korea pemegang gelar bergengsi Artis Tahun Ini versi Mnet Asian Music Awards 2016 tersebut.

Bulan depan, grup yang juga dikenal sebagai Bangtan Boys itu merilis extended play (EP) berjudul Love Yourself. EP tersebut menjadi konsep baru BTS setelah konsep album School, The Most Beautiful Moment in Life, dan Wings.

Rangkaian kampanye Love Yourself diprediksi berlangsung mulai bulan ini hingga pertengahan 2018. Setiap member bakal dibuatkan sebuah video drama.

’’Proyek drama individu untuk member merupakan salah satu program yang disiapkan BigHit Entertainment tahun ini dan tahun depan. Namun, karena masih dalam tahap persiapan awal, tak ada yang bisa katakan mengenai hal tersebut,’’ ujar perwakilan BigHit Entertainment sebagaimana dilansir Soompi.

Penulis skenario drama itu juga belum ditunjuk. Tapi, Army –sebutan fans BTS– sudah mendapatkan kado tersendiri. Mulai Kamis (10/8), mereka merilis poster perdana teaser Love Yourself.

Yang pertama adalah poster Jungkook duduk di atas kursi roda. Sambil mengarahkan pandangan ke langit, di tangannya terdapat bunga Smeraldo. Smeraldo bukan nama bunga yang benar-benar ada. Terdapat tulisan pada poster tersebut. ’’Arah hatiku mengalir, hari ketika aku ingin berlari ke tempat itu.’’

Kemudian, kemarin (11/8) BTS mengunggah poster berisi foto Suga memeluk lututnya dengan ekspresi muram. ’’Jangan mendekat. Kamu akan menjadi tidak bahagia,’’ begitu tulisan pada poster tersebut.

