Menegangkan, Konta Butuh 3 Jam 10 Menit Lolos ke Babak Ketiga Wimbledon

jpnn.com, LONDON - Petenis putri andalan Inggris, Johanna Konta akhirnya keluar sebagai pemenang duel sengit dengan petenis Kroasia, Donna Vekic, di babak kedua Wimbledon, Rabu (5/7) malam WIB.

Konta butuh waktu tiga jam sepuluh menit untuk menang 7(7)-6(4), 4-6, 10-8, dalam pertandingan yang digelar di Center Court, All The All England Lawn Tennis Club.

Kemenangan ini membuat Konta yang merupakan unggulan keenam Wimbledon, lolos ke babak ketiga. Hasil tersebut merupakan pencapaian terbaik Konta di Wimbledon.

Tahun lalu, petenis yang sejatinya lahir di Australia 26 tahun yang lalu itu, hanya mampu bertahan hingga babak kedua. Pada edisi sebelumnya, Konta bahkan sudah tersingkir di babak pertama.

Di babak ketiga, petenis yang kini menduduki peringkat ketujuh dunia itu akan berhadapan dengan petenis Yunani Maria Sakkari untuk satu tiket 16 Besar. (adk/jpnn)