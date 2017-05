Mengejutkan! Donald Trump Pecat Bos FBI James Comey

James Comey. Foto: AFP

jpnn.com, WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuat kejutan. Lewat sepucuk surat dari Gedung Putih, Trump memecat Director of the Federal Bureau of Investigation (FBI), James Brien Comey.

James Comey dipecat di saat pria berusia 56 tahun itu sedang memimpin investigasi dugaan campur tangan Rusia dalam Pilpres AS beberapa waktu lalu.

"Anda diberhentikan dari jabatan dan berlaku sesegera mungkin. Saya menghargai tiga kali pemberitahuan Anda bahwa bahwa saya tidak sedang diselidiki, tetapi hal itu menjadi salah satu pertimbangan Departemen Kehakiman, bahwa Anda sudah tak mampu memimpin Biro (FBI). Kami menganggap saat ini penting menemukan pemimpin baru FBI yang bisa mengembalikan kepercayaan publik," bunyi penggalan surat Trump untuk Comey, seperti yang dilansir AFP, Rabu (10/5).

Pemecatan Comey memang memicu kekagetan di Negeri Paman Sam. Comey yang menjabat sebagai bos FBI sejak September 2013 itu. Sesuai masa jabatan, seharusnya Comey bertugas hingga 2023.

"Presiden telah menerima rekomendasi jaksa agung dan wakil jaksa agung terkait pemberhentian direktur biro penyidik federal. Seleksi pengganti Comey sedang dilakukan," kata juru bicara Gedung Putih Sean Spicer. (afp/adk/jpnn)