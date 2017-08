Mengerikan! Jurnalis Perempuan Dimutilasi Saat Liputan

jpnn.com, STOCKHOLM - Kim Wall, jurnalis lepas dari Swedia, yang kerap menulis untuk media besar seperti The Guardian dan The New York Times tewas terbunuh di Denmark.

Modusnya pun tidak biasa. Diajak liputan ke kapal selam, dimutilasi, lalu jasadnya dibuang ke laut.

Senin (21/8), jasad perempuan 30 tahun tersebut ditemukan di Koge Bay, Denmark.

Kemarin (23/8), setelah melakukan uji DNA, polisi memastikan bahwa mayat dalam kondisi tidak utuh itu memang benar milik Wall yang raib sejak 11 Agustus.

Investigasi awal menunjukkan bahwa kepala serta kedua tangan dan kaki Wall sengaja dipisahkan dari tubuhnya.

Selain itu, polisi menemukan pemberat yang dikaitkan pada tubuh Wall. Itu semakin menguatkan dugaan pembunuhan.

Dalam jumpa pers, Jens Moller Jensen yang menjabat kepala unit pembunuhan di Kepolisian Kopenhagen mengatakan bahwa pihaknya mencari bagian tubuh Wall yang lain.

Dia yakin serpihan tubuh itu masih ada di sekitar Koge Bay yang berjarak kira-kira 50 kilometer di sebelah selatan Pelabuhan Kopenhagen.