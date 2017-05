Mengharukan, Griezmann Bakar Semangat Atletico dengan Video Ini

Antoine Griezmann. Foto: AFP

SHARES

jpnn.com, MADRID - Bintang Atletico Madrid, Antoine Griezmann mengirim pesan kepada rekan satu tim dan fan di media sosialnya.

Atletico akan melakoni misi berat di semifinal Liga Champions, membalikkan skor 0-3 dari Real Madrid. Demi tiket final, Atletico harus menang dengan selisih empat gol dalam Derby Madrid di Vicente Calderon, Kamis (11/5) dini hari nanti.

Nah, untuk membakar semangat, Griezmann mengunggah rekaman pertandingan atau perlombaan yang melibatkan New England Patriots, Cleveland Cavaliers dan sprinter Usain Bolt.

"Mereka adalah orang-orang gila dan mereka mencpai apa yang mereka inginkan," bunyi tulisan di video yang diunggah Griezmann itu.

Buat Anda pengemar American Football, tentu tak asing dengan New England Patriots. Tahun ini di super bowl, mereka menjadi juara setelah jauh tertinggal dari Atlanta Falcons. Sementara Cavaliers adalah juara NBA musim lalu. Cavaliers juara setelah di partai final (best of seven) sempat tertinggal 1-3.

Usain Bolt, pelari jarak pendek Jamaika itu tak pernah punya start meyakinkan saat perlombaan, namun menyentuh garis finis duluan. Di video unggahannya itu, Griezmann juga menginspirasi timnya, bahwa mereka pernah mengalahkan Real Madrid 4-0.