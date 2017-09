Mengintip Kecanggihan Fitur All New BMW Seri 5

jpnn.com, SURABAYA - Animo masyarakat terhadap generasi ketujuh sedan bisnis tersukses All New BMW Seri 5 sangat tinggi.

Meski mobil itu baru mengaspal di Surabaya, Senin (4/9), BMW telah mengantongi seratus surat pemesanan kendaraan (SPK).

Operation Manager PT Astra International Tbk-BMW Sales Operation Teguh Widodo menyatakan, pihaknya sedang berupaya meminta tambahan pasokan kendaraan berstatus semi knocked-down tersebut dari prinsipal BMW di Jerman.

Sebab, hingga akhir tahun, pihaknya hanya menerima jatah 50 unit.

’’Jika memang tidak bisa, terpaksa baru bisa terpenuhi unitnya tahun depan,” ujar Teguh setelah peluncuran All New BMW Seri 5 di Grand City, Surabaya.

Fitur yang terdepan menjadi alasan konsumen untuk memburu kendaraan yang hadir dengan mesin bensin (All New BMW 530i Luxury Line) dan diesel (All New BMW 520d) itu.

Di antaranya, BMW display key, BMW iDrive 6.0 dengan gesture control, dan BMW park assist.

’’Fitur-fitur itu belum dimiliki kompetitor di kelasnya. Jadi, calon pembeli sangat antusias memburu kendaraan ini,” imbuhnya.