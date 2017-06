Mengurai Sejarah Rambut Gaya Demi Moore

SHARES

jpnn.com - DALAM kitab Perjanjian Lama ada cerita, Samson bersumpah tidak akan memotong rambutnya. Kalau dicukur, sang pejuang yang dalam kepercayaan Yahudi disebut Shimshon itu akan kehilangan kekuatan. Lain Samson, lain Demi Moore.

Wenri Wanhar - Jawa Pos National Network

Tak ada tuntutan skenario agar Demi Moore memotong rambutnya untuk berperan sebagai Molly Jensen dalam film Ghost (1990).

Bahkan, Dorothy Fox, the movie's hair stylist alias penata tambut untuk film Ghost mengatakan Demi Moore masih berambut panjang ketika casting.

"Only days into the initial training, Demi decided to throw a "Shave Your Dome" party in a nightclub," tulis Nigel Goodall dalam buku Demi Moore--The Most Powerful Woman in Hollywood.

Jadi, beberapa hari menjelang latihan awal untuk film Ghost, Demi Moore mengadakan pesta "Shave Your Dome" di sebuah klub malam.

Setelah pesta itulah, Demi Moore tampil dengan rambut barunya; potong pendek macam lelaki. Masa itu, perempuan dengan guntingan rambut seperti itu masih terlalu aneh.

Pendek kisah, film Ghost diputar di bioskop. Meledak. Diumumkan sebagai film Hollywood terlaris pada 1990.