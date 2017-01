Menhub Bertekad Tingkatkan Safety pada Pelayaran Rakyat

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Foto Istimewa

jpnn.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bertekat membuat sistem pelayanan pelayaran rakyat, yang baik dengan meningkatkan keamanan atau safety yang lebih baik.

“Kami akan melakukan ramp check reguler. Wajib bagi KSOP dengan pemilik kapal untuk mengevaluasi terus-menerus. Setelah itu perlu melakukan persiapan pada saat berangkat dan mengikuti semua prosedur yang sudah ditetapkan,” ujar Budi.

Ia mengimbau kepada seluruh jajaran Kementerian Perhubungan, khususnya Ditjen Perhubungan Laut untuk mengembangkan dan mereformasi pelayaran rakyat.

“Pelayaran rakyat adalah hak hidup masyarakat banyak. Banyak sekali saudara-saudara kita berusaha di pelayaran rakyat, karenanya kami juga melakukan reformasi berkaitan dengan pelayaran rakyat dengan cara-cara yang lebih mementingkan kepentingan rakyat,” tutur Budi.

Budi juga memberikan kesempatan kepada Provinsi DKI Jakarta untuk dijadikan sebagai pilot project pertamakali terkait dengan peningkatan pelayaran rakyat.

Diharapkan kehadiran Pelni dan ASDP bisa memberikan semangat bagi kapal-kapal pelayaran rakyat untuk meningkatkan pelayanan dan keselamatan.

“Apa yang dilakukan saat ini adalah suatu benchmarking baru, di mana ada suatu level of security, level of safety dan level of service baru dan ini akan kami berikan pembelajaran bagi saudara-saudara kita yang mengelola pelayaran rakyat,” tandas Budi.(chi/jpnn)