Menhub: Hari ini Saya Senang Sekali

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Foto IST

jpnn.com - Pemerintah Pusat terus mendorong dan fokus dalam mengembangkan transportasi perkotaan yang berkelanjutan.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi merasa senang dengan adanya kerja sama antara Indonesia (Kemenhub dan BPTJ) dengan UN-ESCAP, yakni suatu organisasi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menangani ekonomi di wilayah Asia Pasifik

“Hari ini saya senang sekali karena ada inisiasi yang baik untuk membuat indeks mengenai transportasi yang berkelanjutan," ujar Budi usai membuka acara Pertemuan Regional United Nations-Economics and Social Commissions for Asia and the Pacific (UN-ESCAP) untuk membahas indeks transportasi perkotaan yang berkelanjutan di Jakarta, Kamis (2/3).



Dalam mengembangkan sistem transportasi perkotaan, sambung Budi, pemerintah kota dan daerah perkotaan juga harus mempertimbangkan perlindungan lingkungan, di mana kota yang cocok dan terintegrasi bisa dicapai, serta perencanaan transportasi perkotaan menyeluruh dan berkelanjutan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sekarang dan masa depan.



“Saya pikir kita sudah menginisiasi kegiatan transportasi berkelanjutan tersebut seperti pembangunan MRT, LRT, BRT di Jakarta dan Palembang. Kita bisa mengikuti negara-negara lain yang sudah lebih maju seperti di Cina, Jepang, Korea, Singapura," tutur Budi.

"Karenanya pembahasan seperti ini penting untuk memastikan bahwa Indonesia bukan followers, tapi juga memiliki inisiatif yang kuat untuk transportasi yang berkelanjutan,” imbuh Budi.(chi/jpnn)