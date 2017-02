Menhub Lantik Pengganti Kepala Basarnas

Ilustrasi. Foto dok JPNN.vom

SHARES

jpnn.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi melantik Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Marsekal Muda TNI Muhammad Syaugi di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Rabu (1/2).

Dia dilantik untuk menggantikan posisi Marsekal Madya TNI F. Henry Bambang Sulistyo, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan SAR Nasional.

Budi menjelaskan, sebelumnya bersama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah melakukan pemetaan terhadap wilayah-wilayah yang memiliki potensi kejadian (rawan bencana).

Dengan adanya pemetaan ini, maka bisa menjadi perhatian pemerintah untuk mengantisipasi kejadian di wilayah yang rawan kejadian.

“Kami kemarin sempat diskusi dengan beliau keliatan memang laut dan timur itu yang paling sensitif oleh karenanya bersama dengan program dari Kementerian Perhubungan untuk take care and bright melayani pelayaran rakyat, karena mau tidak mau ini menjadi suatu basic need dari masyarakat Indonesia Bagian Timur, kalau kita lengah maka ini seperti hal yang seolah-olah kita tidak tanggungjawab padahal itu menjadi tanggungjawab kita,” ujar Budi.

Dia pun meminta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk mengambil tindakan preventif pada saat tidak ada kejadian.

Karena menurutnya, tindakan preventif itu akan baik dilakukan.

“Saya berkeinginan untuk memberikan tugas (Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan) untuk (melakukan) upaya-upaya preventif, kalau kita sudah melakukan preventif kalau sampai terjadi kita tahu potret-potretnya," kata Budi.(chi/jpnn)