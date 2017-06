Menkumham Dialog Bersama Duta Besar Uni Eropa di Indonesia

SHARES

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan, kerja sama antara Indonesia dengan Uni Eropa telah berlangsung sejak lama.

Kerja sama tersebut dipengaruhi oleh hubungan antara Uni Eropa dengan ASEAN.

Nah, sebagai salah satu pendiri ASEAN, Indonesia memiliki pengaruh besar di Asia Tenggara.

“Keterlibatan Indonesia dalam kerja sama Uni Eropa dan ASEAN telah berjalan kurang lebih 30 tahun yang lalu,” ujar Yasonna, Sabtu (10/6).

Indonesia terlibat dalam penandatanganan kerja sama ASEAN dan Uni Eropa pada 1980.

Kerja sama itu meliputi bidang perdagangan, ekonomi, dan pembangunan sebagai dasar untuk dialog kelembagaan.

Indonesia dan Uni Eropa juga telah menandatangani Framework Agreement on Comprehensive Partnership and Cooperation atau Partnership and Cooperation Agreement (PCA) pada 2009.

PCA itu diratifikasi oleh kedua belah pihak pada 2014 dan berlaku mulai Mei 2014.