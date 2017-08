Menteri Pariwisata Minta Bali Manfaatkan Momentum IMF-World Bank

Menpar Arief Yahya. Foto: dok/JPNN.com

jpnn.com, BALI - Menteri Pariwisata Arief Yahya membuka Seminar Indonesia Marketing Association dengan tajuk Bali, World's Best: The New Reality" di Sector, Grand Beach, Bali, Rabu (9/8).

Acara ini merupakan rangkaian Sanur Village Festival 2017.

Acara tersebut dihadiri oleh Founder IMA Hermawan Kartajaya dan pembicara dari Direktorat Pemasaran AP dan Ketua BPPD Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati.

Hadir pula Gubernur Bali, Made Mangku Pastika yang juga sebelumnya di tempat yang sama melantik Ketua Dewan Penentu Kebijakan BPPD Bali.

"Ada yang sekarang sedang harus dipikirkan di Bali, IMF yang akan digelar di Bali, bisnis strategi dan marketing strategi. Ini yang harus terus dipikirkan di Bali dan akan membuat Bali tetap menjadi yang terbaik," ujar Arief.

Pada kesempatan tersebut, Arief menyampaikan di hadapan para akademisi, praktisi, bisnis, community dan media tentang business dan marketing strategy dan bagaimana strateginya untuk pengembangan pariwisata Bali dan Indonesia untuk ke depan.

Pria asli Banyuwangi itu juga mencontohkan Jepang dan Vietnam dapat menumbuhkan sektor pariwisatanya dengan cepat, yaitu deregulasi masif, sebagai key success factor!

Permudah wisatawan untuk masuk, permudah investor untuk masuk, ease of doing business.