Menteri Yohana Akan Undang Istri Presiden Afghanistan

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise. Foto: dokumen JPNN.Com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise berencana mengundang Rula Ghani, istri Presiden Afghanistan Ashraf Ghani, untuk menghadiri simposium di Indonesia pada tahun ini.

Menurut rencana, simposium itu dibuat dalam rangka Hari Ibu.

“Kami akan undang the first lady of Afghanistan untuk datang,” kata Yohana dalam konferensi pers terkait hasil pertemuan Symposium on the Role and Contribution of Afghanistan Women for Peace di Kementerian PPPA, Jakarta Pusat, Jumat (19/5).

Yohana menjelaskan, Rula Ghani termasuk sosok yang terkenal melibatkan perempuan sebagai peacemaker (pendamai).

“Beliau (Rula Ghani) bisa kami undang jadi keynote speaker,” ujarnya.

Selain itu, Yohana akan mengundang menteri dari Turki dan negara Islam.

“Karena, masing-masing negara punya karakteristik berbeda tentang violence,” tuturnya.

Yohana sudah memiliki ide mengenai judul simposium.