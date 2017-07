Merasa Tak Muda Lagi, Iis Dahlia Ogah Main Sinetron

SHARES

jpnn.com - Iis Dahlia kini masuk dalam deretan penyanyi dangdut senior yang masih aktif. Selain sebagai penyanyi, biduan asal Indramayu, Jawa Barat itu juga menjadi juri kontes bernyanyi dangdut di salah satu stasiun televisi.

Ternyata, tawaran untuk Iis bukan hanya menyanyi dan menjadi juri. Sebab, perempuan yang berulang tahun setiap 29 Mei itu juga mendapat tawaran bermain sinetron.

Namun, Iis memilih menolaknya. Sebab, dia memilih membatasi tawaran pekerjaan.

"Banyak tawaran, tapi saya membatasi kerja. Saya kan udah enggak muda lagi," kata Iis Dahlia saat jumpa pers di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (19/7).

Selain karena alasan kondisi tubuh, pelantun Tamu Tak Diundang itu mengaku menolak banyak tawaran untuk dunia akting karena alasan keluarga. Dia harus punya waktu yang luang juga bagi anak dan suaminya.

"Saya harus ada waktu juga sama keluarga. Dua acara aja susah, apalagi harus main sinetron," jelasnya.

Meski demikian Iis masih punya waktu untuk membuat album. Dia baru saja merilis album berjudul The Best of Iis Dahlia yang diproduseri Hadi Soenjoto.

Album itu menandai kiprah Iis selama 30 tahun di musik. Album The Best of Iis Dahlia berisi 12 lagu plus dua bonus track.