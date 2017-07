Mercedez-Benz Boyong 19 Jagoan di GIIAS 2017

Mercedes-Benz. Foto: AFP

SHARES

jpnn.com, JAKARTA - Mercedes-Benz Indonesia bakal ambil bagian dalam Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2017, Agustus mendatang.

Booth Mercedes-Benz terletak di Hall 5A dengan luas 1.554 meter persegi.

Public Relations Mercedes-Benz Indonesia Dennis Kadaruskan mengungkapkan, booth itu yang terluas dalam keikutsertaan di pameran otomotif di Indonesia.

''Dalam pameran GIIAS 2017, Mercedes-Benz Indonesia akan menampilkan 19 kendaraan unggulan. Kami juga akan meluncurkan empat model baru,'' ujar Dennis.

Keempat mobil yang akan diluncurkan adalah The new E-Class Coupe, The new E 350 e Plug-in Hybrid, The new AMG E 43, dan mobil sport The new AMG GT R.

''Kami akan meluncurkan keluarga baru dari E-Class dan juga model AMG. Untuk pertama kalinya di Indonesia, kami juga memperkenalkan konsep Plug-in Hybrid untuk menunjukkan teknologi yang sesuai dengan konsep GIIAS 2017 yaitu Rise of the Future Mobility,'' imbuhnya.

Sementara itu, Deputy Director Sales Operation and Network Development MBDI Karyanto Hardjosoemarto menjelaskan, ada berbagai kejutan yang dibawa oleh pabrikan asal Jerman itu ke dalam GIIAS 2017.

Salah satunya adalah keputusan Mercedes-Benz membawa sedan hybrid.