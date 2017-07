SHARES

jpnn.com - Supernatural, dan True Blood mengawali tren serial televisi bertema alam gaib sekitar satu dekade lalu. Nah, bagi penggemar kedua serial tersebut, sekarang ada serial baru dengan tema serupa.

Hari ini, Selasa (25/7), merupakan penayangan episode perdana serial Midnight, Texas di layanan streaming iflix. Serial supernatural terbaru dari NBCUniversal tersebut menghadirkan Francois Arnaud (sebelumnya bermain di The Borgias) yang berperan sebagai Manfred, cenayang sakti rupawan yang mampu berkomunikasi dengan roh.

Dia juga menemukan Midnight, tempatnya berlindung di antara para penghuni manusia dan makhluk supernatural.

Midnight juga merupakan tempat tinggal bagi Bobo (Dylan Bruce, Orphan Black), pemilik rumah gadai; Fiji (Parisa Fitz-Henley), penyihir perempuan pemilik toko alat-alat sihir; Olivia (Arielle Kebbel), pembunuh misterius dengan senjata multifungsi; Joe (Jason Lewis), malaikat yang mengetahui semua rahasia Midnight selama ribuan tahun.

Ada pula Lemuel (Peter Mensah, sebelumnya berperan di True Blood), vampir bijak dengan sejarah panjang di Midnight; Creek (Sarah Ramos), penulis dengan impian besar yang menyadari bahwa keluarganya menyimpan sebuah rahasia; serta pendeta Emilio Sheehan (Yul Vazquez), yang tidak dapat menahan daya tarik bulan purnama.

Kisah dibangun dari para penghuni kota yang menghadapi tekanan dari para polisi yang mencurigakan, geng motor yang mematikan, dan masa lalu yang membahayakan. Itu semua membuat mereka bersatu dan menjadi keluarga yang kuat.

Midnight, Texas diadaptasi dari serial novel karya Charlaine Harris, penulis serial novel yang menginspirasi True Blood serta melibatkan dua produser eksekutif, Monica Owusu-Breen (Agents of S.H.I.E.L.D.) dan David Janollari (Six Feet Under).

Serial produksi Universal Television dan David Janollari Entertainment ini masuk dalam katalog serial TV populer di iflix, termasuk Emerald City, The Magicians, Mr. Robot, Teen Wolf, Fargo, dan masih banyak lagi.