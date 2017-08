Mieke Amalia Curhat, Heboh Tagar #sayabersamatora

SHARES

jpnn.com, JAKARTA - Kesedihan artis peran dan model Mieke Amalia mengetahui suaminya, aktor Tora Sudiro harus ditahan terkait kasus kepemilikan psikotropika.

Pemain film The Wedding & Bebek Betutu itu pun hanya bisa mencurahkan perasaannya lewat Instagram. Sejak diperbolehkan pulang, dia memang baru dua kali memosting foto dan tulisan.

Di foto pertama, tampak Mieke yang merangkul Tora seraya menyandarkan kepalanya ke Tora yang menunduk. "Aku pulang dulu yaa sayang... Dont let them take your smile away," tulis Mieke sebagai keterangannya.

Pada foto lainnya, Mieke mengunggah foto bersama putri bungsunya. Dia bercerita bahwa anaknya mempertanyakan sang ayah.

“Bab.. ngga ada kata-kata yang bisa aku kasih tau ke our little monkey ini.. Aku cuman bisa bilang Bab lagi shooting.. Dia tanya berapa scene lagi ? Aku jawab masih banyak.. ???? sambil berharap dan berdoa InsyaAllah "scene" ini nggak akan panjang supaya kamu bisa cepet pulang ya.. yang kuat ya sayang ???????????????? we miss you & we love you BIG MONKEY..@t_orasudi_ro #sayabersamatora,” tulis Mieke Amalia sebagai keterangan foto yang diunggahnya pada Sabtu (5/8).

Tagar #sayabersamatora yang dibuat Mieke pun langsung diapresiasi para warganet sebagai dukungannya.

Sejak tagar tersebut dipublikasikan di Instagram, sudah ada 707 kiriman dari warganet.