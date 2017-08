Mike Lewis: Saya Salut Sama Tamara

jpnn.com - ‎Mike Lewis pernah berpasangan dengan Tamara Bleszynski‎. Namun, hubungan rumah tangga mereka kandas pada 2012 lalu.

Meski telah berpisah, Mike dan Tamara tetap kompak. Bahkan, keduanya terus menjalin hubungan baik.

"That's why saya salut sama Tamara, karena kami harus lepasin ego kami sendiri dan masih bisa berteman," kata Mike di The Harvest, Senopati, Jakarta, Selasa (22/8).

‎Ketika menikah dengan Tamara, Mike memiliki seorang anak bernama Kenzou Leon Bleszynki Lewis. Menurut Mike, Kenzou tumbuh menjadi anak yang baik dan menyenangkan.

Kenzou masih tetap merasakan kasih sayang kedua orang tuanya, meski Tamara dan Mike sudah lama berpisah. "Walaupun saya pisah (dengan Tamara), dia (Kenzou) masih bisa merasa ada keluarga yang bisa kompak," tutur Mike.

Selain itu, Mike menambahkan, Kenzou memiliki hubungan baik dengan ‎Teuku Rassya, anak Tamara dari hasil pernikahan dengan mantan suaminya Teuku Rafly.

"‎They are good. Saya senang ada figure selain saya yang maskulin figure buat dia. I'm happy karena dia good and warm," ucap Mike. (gil/jpnn)