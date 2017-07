Mikha Tambayong Ucapkan Selamat Ultah untuk Chicco, Netizen Fokus ke Reaksi Bella

Laudya Cynthia Bella. Foto Instagram

jpnn.com - Mikha Tambayong ikut memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada Chicco Jerikho lewat Instagram, Senin (3/6).

Dia mengunggah foto lama bersama Chicco kemudian menuliskan doa untuk pria yang dikabarkan dekat dengannya itu pada kolom caption.

“Appreciation post on special day. Older, better, wise, and closer to God. Happy birthday,” tulisnya. Pada kolom komentar terlihat Chicco pun membalas ucapan selamat dari Mikha.

Keakraban seperti yang mereka tunjukan tersebut biasanya mengundang komentar dan spekulasi nakal dari netizen. Tapi tidak kali ini.

Perhatian netizen teralih karena Laudya Laudya Cynthia Bella memberikan like untuk post Mikha tersebut. Seperti diketahui, Bella adalah mantan kekasih Chico.

“Salfok sama like nya mbak bell,” kata akun annstrn. “Waduh like dari mantan terindah,” ucap akun mar.afh.

“Di like ama kak bella, artinya dia mendukung,” ujar akun atalia.sweetberry.

“Klo putus nya baik2 mah ga bakal musuhan,” tambah akun rhirhin03. (zul/pojoksatu)