Mitra Pinasthika Mulia Bidik Segmen Anak Muda

MPM. Foto: MPM

SHARES

jpnn.com, SURABAYA - PT Mitra Pinasthika Mulia Tbk (MPM) pun terus berupaya menyasar segmen anak muda.

Salah satunya dengan kegiatan How to Create Experience with Honda Motorcycle.

Corporate Secretary Head PT MPM Vinensia Kenanga menyatakan, selama ini anak muda sangat berpengaruh terhadap pembelian sepeda motor.

’’Meski yang membelikan adalah orang tua, tetapi yang menentukan pilihan adalah anak muda,’’ tuturnya, Rabu (7/6).

How to Create Experience with Honda Motorcyle merupakan kompetisi pembuatan video berdurasi satu menit tentang kampanye safety riding di kalangan mahasiswa.

’’Dampaknya, agar mahasiswa bisa paham tentang safety riding. Selain itu, akan berdampak terhadap brand image perseroan,’’ tuturnya.

MPM pun memang fokus menggarap segmen anak muda berusia 17–35 tahun.

Sebab, di Jawa Timur mayoritas pengguna sepeda motor berasal dari usia tersebut.