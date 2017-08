Mitsubishi Jadikan Indonesia Basis Produksi

Ilustrasi Mitsubishi. Foto: AFP

jpnn.com, JAKARTA - Mitsubishi Motor Corporation (MMC) menjadikan Indonesia sebagai basis produksi untuk pasar Asia.

Pabrikan tiga berlian itu berencana mulai ekspor pada Februari tahun depan.

Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian I Gusti Putu Suryawirawan menyatakan, mobil yang akan diekspor itu diluncurkan dalam Gaikindo International Indonesia Auto Show (GIIAS) 2017, Kamis (10/8).

Mobil serbaguna (multi-purpose vehicle) tersebut santer dikabarkan bernama Mitsubishi Expander.

Mitsubishi memang sempat membeberkan rencana ekspor tersebut.

Tahun ini, Mitsubishi berencana memproduksi 80 ribu unit Expander.

Sebanyak 20 ribu unit di antaranya akan diekspor ke sejumlah negara di Asia. Sisanya ditujukan untuk pasar domestik.

Director of Sales and Marketing Division Mitsubishi Motor Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) Irwan Kuncoro menjelaskan, pabrik Mitsubishi di Cikarang berkapasitas 160 ribu unit per tahun.