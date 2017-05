MU Hadapi Final Liga Europa dengan Duka Bom Manchester

Ilustrasi. Foto: UEFA

SHARES

jpnn.com, STOCKHOLM - Partai final Liga Europa bakal digelar di Friends Arena, Stockholm, Swedia, Kamis (25/5) mulai pukul 01.45 WIB. Ajax dan Manchester United, berebut gelar juara di kompetisi antarklub kasta kedua di Benua Biru.

Sayang, jelang final, tragedi memilukan menghantam Eropa. Manchester diserang bom bunuh diri yang menewaskan 22 orang, Senin (22/5) malam waktu setempat.

Manchester United pun otomatis diselimuti suasana duka. Tetapi mereka berusaha tegar dan tetap terbang ke Swedia.

Namun pihak klub meminta keringanan dari UEFA untuk tidak menghadiri sesi konferensi pers prapertandingan. UEFA pun memaklumi. "Kami sangat sedih dengan kejadian tragis tadi (Senin) malam," bunyi pernyataan resmi MU yang dilansir UEFA.

Manajemen dan tim MU tidak bisa melepaskan pikiran dan hati mereka mengingat korban dan keluarga yang ditinggalkan. But show must go on. Seluruh jajaran MU menyadari, mereka punya pekerjaan yang harus dilakukan.

"Kami harus terbang ke Swedia. Namun kami tidak bisa terbang dengan kebahagiaan yang biasanya kami miliki sebelum memainkan pertandingan besar," bunyi pernyataan pihak MU. (adk/jpnn)