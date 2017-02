MU Jumpa Chelsea di 8 Besar Piala FA

Jose Mourinho dan Antonio Conte. Foto: Evening Standard

SHARES

jpnn.com -Manchester United harus bentrok dengan tim kuat di perempat final Piala FA. Dari hasil drawing, MU harus jumpa Chelsea demi tiket semifinal.

Secara kondisi saat ini, sebenarnya laga akan sangat menarik. Chelsea dan Man United bisa dibilang sebagai tim paling stabil dalam tiga bulan terakhir, terlepas dari posisi keduanya di klasemen Premier League yang terbilang jauh.

Menariknya, rekor berkata lain. Setan Merah lebih unggul ketika melawan Chelsea di ajang ini. Mereka berhasil menang tujuh dari sembilan pertemuan dengan Chelsea di Piala FA. Tapi, kalah pada dua laga terakhir yaitu final 2007 dan babak keenam pada 2013.

Selain MU vs Chelsea, tim unggulan lain seperti Tottenham Hotspur mendapat lawan relatif mudah. Sementara Manchester City dan Arsenal masih harus merasakan ujian melawan Huddersfield Town serta Sutton United. (rap/jpg/jpnn)

Drawing Perempat Final Piala FA

Chelsea vs Manchester United

Middlesbrough vs Huddersfield/Manchester City

Tottenham Hotspur vs Millwall

Sutton United/Arsenal vs Lincoln City