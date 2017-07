Mulai Agustus, All New BMW Seri 5 Tersedia di Semua Diler

Ilustrasi BMW. Foto: AFP

jpnn.com, JAKARTA - BMW Indonesia resmi memperkenalkan All New BMW 5 Series kepada penggemar otomotif tanah air, Rabu (11/7).

Selain menyediakan versi completely built-up, BMW Indonesia juga memperkenalkan All New BMW 5 Series versi rakitan lokal, yaitu pada tipe Luxury Line.

Artinya, line-up BMW yang diproduksi di Gaya Motor, Sunter, semakin lengkap. Mulai Seri 3, Seri 5, Seri 7, dan X Series.

Head of Corporate Communication BMW Group Indonesia Jodie O’tania menyebutkan, perakitan All New BMW 5 Series dilakukan di Indonesia karena demand sedan premium menjanjikan.

”Dengan dirakit lokal, punya nilai plus karena spesifikasinya disesuaikan dengan kebutuhan konsumen, termasuk harga yang kompetitif,” beber Jodie.

Seri 5 menjadi produk yang ikonik dan favorit konsumen. Untuk itu, BMW berharap seri terbaru itu mendapat respons positif dari pasar.

Secara global, BMW Seri 5 sudah terjual 7,9 juta unit sejak diluncurkan pada 1972.

”Seri 5 juga telah mencapai 2,3 juta unit sejak diluncurkan generasi keenam pada 2010,” ungkap Jodie.