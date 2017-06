Mulai Mendunia, Trio Hijabers Metal Ini Siapkan Album Perdana

SHARES

jpnn.com - Nama Voice of Baceprot (VoB) makin menjadi bahan perbincangan. Band metal itu mencuri perhatian karena beranggotakan tiga cewek berusia belasan tahun yang kesehariannya memakai jilbab.

VoB menjadi viral di media sosial berkat penampilannya yang sangar saat membawakan lagu metal di salah satu ajang musik. Mereka dinilai mampu mematahkan stigma yang kerap menjadi penghalang perempuan berhijab atau hijaber dengan musik metal.

Bahkan, media luar negeri sekelas Reuters dan The Guardian ikut mengulas VoB. Kini VoB pun bertekad membuktikan eksistensinya.

Grup asal Garut yang diisi Fridda Kurnia (gitar, dan vokal), Widi Rahmawati (bass), dan Euis Siti Aisyah (drum) itu berambisi segera melepas album perdana. "Tahun ini kami bikin album," kata Fridda kepada JawaPos.com saat ditemui di belakang panggung Jakarta Fair 2017, JIExpo Kemayoran.

VoB sejauh ini telah memiliki materi untuk album perdana. Sedikitnya sudah ada tiga lagu yang pernah direkam, yakni School Revolution, The Enemy of Eearth is You, dan Age Oriented. Namun ketiga lagu itu akan direkam ulang untuk meraih hasil maksimal.

"Ketiga lagu itu masih live recording, jadi belum maksimal," jelasnya.

Dalam waktu dekat VoB bakal melepas single terlebih dahulu. Sedangkan materi album pertama akan terus dicicil seiring kesibukkan mereka yang mulai banyak tawaran wara-wiri ke panggung ataupun acara lainnya.