Musisi Jazz Dunia Langsung Masuk Line Up JJF 2017

Ilustrasi. Foto Twitter



JPNN.com - Meski masih tiga bulan lagi menuju festival jazz tahunan terbesar di Asia, Java Festival Production telah mengumumkan beberapa musisi yang akan tampil di Java Jazz Festival (JJF) 2017.

Promotor pimpinan Dewi Gontha itu telah mengumunkan sejumlah nama yang akan tampil dalam festival yang digelar pada 3-5 Maret 2017 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

"A few of #JJF confirmed artist. Click the link in bio for more names.

Get your tickets at www.javajazzfestival.com," tulis pengumuman lineup JJF yang diunggah akun javafestpro di Instagram, Jum'at (30/12).

Total sebanyak 43 musisi jazz internasional masuk lineup sementara JJF. Nama-nama beken yang sudah menjadi langganan untuk tampil di JJF di antaranya Elliot Yamin, Incognito, Naughty by Nature, Mezzoforte hingga Christina Morrison sudah masuk dalam jajaran artis yang akan tampil.

Selain itu musisi Indonesia yang dipastikan akan meramaikan JJF edisi ke-13 ialah Lea Simanjuntak.

Promotor Java Festival Production akan mengumumkan lagi nama artis Internasional dan Indonesia untuk tampil di JJF.

Tiket JJF sendiri sudah bisa dipesan melalui web javajazzfestival.com.