Nadia Mulya Menginspirasi Lewat Buku

Nadia Mulya. Foto: Indopos

jpnn.com - Kecintaanya akan dunia menulis membuat presenter Nadia Mulya berkolaborasi kembali dengan para sahabatnya mengeluarkan karya. Bersama Aline Adita, Intan Erlita dan Rahmah Umayya. Dia memperkenalkan buku terbarunya berjudul Minder Don't That ! and Kartini Masa Kini.

Buku inspiratif tersebut memotivasi para Kartini Indonesia untuk tak selalu minder dalam berkarya. ”Ide awalnya itu dari grup cewek yang pingin bikin sesuatu dan akhirnya, Aline sama Rahma ada ide kita bikin buku,” ujarnya di Galeries Lafayette, Pasific Place, SCBD, Jakarta, belum lama ini.

Dari obrolan ringan itulah, tercetus ide untuk menungkan sebuah pengalaman inspiratif akan para perempuan yang kerap minder dalam berkarir. Termasuk dirinya saat berada di atas panggung.

”Kemudian setelah digali, ternyata kita punya keminderan sampai sekarang kalau mau nge-MC di depan orang," ujar Nadia.

Pembuatan buku ketujuhnya tersebut dimulai dari tahun lalu. satu demi satu pengalaman para sahabatnya menjadi tema akan isi bukunya.

”Ini proyek kita sejak Desember tahun lalu, dalam empat bulan ini bisa terjadi,” katanya.

Minder... Done That! It's Oke Ngga Pede lebih mengangkat tentang cerita keempat penulis yang berhadapan dengan rasa pecaya diri. Tak hanya para sahabatnya berbagi tokoh perempuan mulai dari atlet hingga artis mewarnaiu karyanya.

Tidak lupa, ada tips-tips yang mengupas bagaimana menjadi sosok perempuan yang tangguh dan bisa memaksimalkan potensi yang ada.