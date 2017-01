Ne-Yo Akan Goyang Panggung Java Jazz Festival 2017

Penyanyi Ne Yo. FOTO: AFP

jpnn.com - Penyanyi soul dan r'nb, Ne-Yo, akan meramaikan panggung BNI Java Jazz Festival 2017.

Kepastian ini didapat melalui pengumuman yang diunggah promotor Java Festival Production di akun Instagram-nya.

"GRAMMY Award-winning singer, composer, producer, and actor NE-YO is confirmed to play at #JJF2017! Get ready to dance to his sing-along anthems! Get your tickets now at www.javajazzfestival.com," tulis akun javajazzfest, Sabtu (28/1).

Peraih Gramny Awards itu akan tampil di hari ketiga festival yakni 5 Maret 2017 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat.

Pelantun Miss Independent ini menjadi salah satu musisi internasional yang meramaikan Java Jazz edisi ke-13 itu. Sebelumnya ada Incognito, Chick Corea, DW3, Emma Larsson, Fareed Haque, hingga KING yang telah diumumkan beberapa bulan lalu.

Ini menjadi penampilan ketiga Ne-Yo di Jakarta setelah tampil pada 2011 di konser tunggalnya di Istora Senayan, dan saat ulang tahun pertama Net. pada 2014 lalu.(mg5/JPNN)