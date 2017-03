Ne-Yo Puaskan Ribuan Penonton di Hari Terakhir JJF 2017

Ne-Yo saat tampil di JJF 2017. Foto Fandi Permana/jpnn.com

jpnn.com - Shaffer Chimere Smith (37) atau dikenal dengan nama panggung Ne-Yo sukses menggoyang seisi Hall B3 JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, dalam ajang BNI Java Festival 2017, Minggu (5/3) malam.

Penampilan yang ditunggu-tunggu penonton Java Jazz 2017 terbayar lunas oleh penyanyi R&B dan Hip Hop ini.

Memulai dengan lagu Let's Go, penampilan pertama Ne Yo begitu memukau. Pergerakan kakinya yang gemulai saat berdansa menjadi magnet panggung yang ampuh membuat penonton histeris.

She Knows menjadi lagu yang sangat dihafal ribuan penonton. Nuansa R&B sangat kental disuguhkan Ne-Yo dan semua penonton dibuat bergoyang.

Tak ketinggalan Miss Independent, membuat penonton tak hentinya histeris dengan aksi panggung yang ditemani dua penari latar.

Lagu lainnya dibawakan seperti Body On You, Champagne Life, So Sick, You Should Let Me Love You dan One in a Million pun juga tak ketinggalan. (mg5/JPNN)