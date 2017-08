Neymar: Ini Bukan soal Uang

SHARES

jpnn.com, PARIS - Anak baru Paris Saint-Germain, Neymar akhirnya resmi diperkenalkan sebagai pemain PSG dalam sesi konferensi pers di Parc des Princes Stadium, Jumat (4/8).

Superstar asal Brasil itu menjadi pemain termahal di dunia, setelah PSG menebus klausul pembelian dari Barcelona senilai EUR 222 juta atau setara Rp 3,5 triliun.

"Saya mengikuti kata hati. Sudah waktunya untuk menandatangani kontrak dengan Paris Saint-Germain," kata Neymar dalam sesi konpers yang live di laman klub.

Pemain berusia 25 tahun itu telah menikmati kesuksesan selama empat tahun du Barcelona, yakni satu Liga Champions, dua gelar La Liga, tiga Copa del Rey, satu FIFA Club World Cup dan satu Piala Super Spanyol. Namun Neymar mengatakan, saatntya kini dia menikmati tantangan baru.

"Saya datang untuk menghadapi tantangan baru, memenangkan gelar bersama PSG. Saya punya teman di Barcelona, tidak mudah saya pergi. namun saya juga punya teman di sini, jadi tidak ada masalah," tuturnya.

Soal gaji, Marca pernah melansir Neymar akan mendapatkan gaji EUR 30 juta per tahun atau EUR 2,5 juta per bulan, sekitar Rp 39 miliar per bulan. "Saya tidak pernah termotivasi oleh uang, ini bukan tentang uang. Saya hanya mengikuti hati saya," tandasnya. (adk/jpnn)