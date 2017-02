Nikita Mirzani Nekat Angkat Baju, Pamer Bra di Bandara

Nikita Mirzani. Foto: Instagram

jpnn.com - Bukan Nikita Mirzani jika tidak berani tampil beda dan membuat sensasi.

Ibu dua anak tersebut, kali ini bikin heboh netizen karena berfoto sambil mengangkat bajunya dan menunjukkan dadanya yang berbalut bra hitam.

"I caused everyone missed flight, oops I did again lol.#crazytime," tulis Niki sebagai caption foto yang diunggahnya ke Instagram tersebut.

Dia berpose untuk foto itu saat berada di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta.

Alhasil, foto hot itu memunculkan reaksi beragam dari penggemar dan haters-nya.

"Gimana anaknya kalau lihat ibunya kayak begini ya," tulis netizen yang nyinyir melihat tingkah Niki.

Jelas saja dengan foto itu, Niki kembali mendapat caci maki dari sejumlah haters.

Tapi tak sedikit juga yang mendukungnya. Bahkan ada yang merayunya di kolom komen.