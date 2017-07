Nostalgia Lagu RnB 2000-an Bersama Isyana dan GAC di We The Fest

We The Fest. Foto Instagram

jpnn.com - Kolaborasi spesial bakal disajikan dalam penyelenggaraan We The Fest 2017, yang berlangsung pada 11-13 Agustus 2017. Proyek tersebut diberi nama Sony Music Project Y2K RNB

Salah satu personel GAC, Gamaliel Tapiheru ‎memberikan penjelasan mengenai Project Y2K RNB. "Kami akan bawakan lagu RnB tahun 2000-an. Kita sing along, feel good RNB," kata Gamaliel dalam konferensi pers di Blowfish, Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (27/7).

Selain GAC, project Y2K RNB melibatkan Isyana Sarasvati, The Overtunes, Fatin, dan Jaz. Gamaliel menjelaskan, mereka akan membawa lagu-lagu barat.

"Ini barat semua. RnB soalnya," ucap Gamaliel.

‎We The Fest 2017 diselenggarakan di JIEXPO Kemayoran, Jakarta. Beberapa musisi mancanegara bakal tampil di We The Fest 2017, yakni ‎Phoenix, Big Sean, The Kooks, G-eazy, dan Kodaline‎.

Pada hari pertama, We The Fest 2017 akan dimeriahkan oleh The Kooks, Kodaline, Charli XCX, Gryffin, Lido, Shura, Tuxedo, Yuna, dan Zhu. Selain itu ada pula Agrikulture, Bottlesmoker, Rock N Roll Mafia x Elephant Kid, Scaller, Stars & Rabbit, dan The Sigit.

Hari kedua, We The Fest 2017 akan dimeriahkan di antaranya dengan penampilan Phoenix, Autograf, Cash Cash, Daya, Epik High, Gnash, Lany, Snakehips, Troyboi‎, Potret, Barasuara x Scaller, Emir Hermono, A. Nayaka, Rayi Putra, Mondo Gascaro, The Hydrant x Silampukau, dan Rumah Sakit

Pada hari terakhir‎, We The Fest 2017 dimeriahkan di antaranya oleh Big Sean, G-Eazy, Cosmo's Midnight, Dua Lipa, Hot Chip, Jonas Blue, Vallis Alps, Wave Racer, Danilla, Goodnight Electric, Mocca x Payung Teduh, dan Ramengvrl.