Novel Curhat ke Media Luar Negeri, Anak Buah Prabowo: Wajar

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa menilai keluhan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan melalui media luar negeri merupakan hal wajar.

"Satu hal, wajar kalau Novel mengeluh," kata Desmond di Jakarta, Rabu (14/6) menanggapi pengakuan Novel pada majalah TIME yang menjadi berita berjudul 'I Don't Want to Be Sad': Indonesia's Top Graft Buster alks to TIME From His Hospital Bed.

Menurut Desmond, ketika Novel berada di posisi sebagai korban pasti mencari kepastian hukum atas musibah yang menimpanya. Karenanya pula, wajar jika mantan polisi yang menjadi korban penyiraman air keras itu mengharapkan sesuatu yang lebih baik dalam mengungkap pelakunya.

Lebih lanjut Desmond mengatakan, sah-sah saja akhirnya Novel mengharapkan kepastian dan keadilan pada Mabes Polri jika Polda Metro Jaya tidak melakukan langkah-langkah progresif dalam mencari pelaku penyiram air keras. Sebab, posisi Novel adalah korban.

"Bagi korban, ini adalah harapan yang luar biasa. Ini patut kita apresiasi dan kita dukung. Tinggal harapan ini ditanggapi positif atau tidak oleh Mabes," jelasnya.(boy/jpnn)